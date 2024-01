Detido suspeito de roubar e sequestrar mulher em Fátima

A PSP deteve um homem suspeito de ter abordado e roubado uma mulher numa capela, em Fátima, com recurso a arma branca, colocando-a no porta-bagagens da viatura e deixando-a posteriormente num edifício abandonado em Aveiro. O suspeito está ainda indiciado pela prática de outros três crimes de roubo, em Aveiro e em Coimbra, entre os dias 4 de Novembro e 19 de Dezembro, tendo sido detido pelas autoridades no dia 27 de Dezembro em Pombal. Presente a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Aveiro.

Segundo a PSP, no caso passado em Fátima, “o suspeito terá abordado a vítima numa capela, e, com recurso a arma branca, obrigou-a a deslocar-se para a sua viatura, onde a colocou no porta-bagagens, com as mãos atadas, após lhe ter roubado vários pertences e códigos de acesso a cartões bancários, tendo feito vários levantamentos de dinheiro”.

“Após conduzir com a vítima no porta-bagagens da viatura durante cerca de três horas, o suspeito parou na cidade de Aveiro e deixou-a num edifício abandonado, com as pernas atadas”, refere a PSP, esclarecendo que, “passadas duas horas, a vítima conseguiu libertar-se e pedir ajuda nas imediações”. Esse foi o quarto roubo atribuído ao suspeito.

“No primeiro roubo, o suspeito, num posto de abastecimento de combustível situado no centro da cidade da Aveiro, terá coagido a funcionária, com recurso a arma branca, a entregar-lhe o dinheiro que se encontrava na caixa registadora, tendo-lhe provocado diversas escoriações na zona dorsal”, lê-se no comunicado do Comando Distrital de Aveiro da PSP.

Segundo a PSP, o segundo roubo ocorreu num parque na cidade de Coimbra. O homem “terá empurrado e arrastado uma cidadã para uma zona de vegetação recôndita, onde, sob ameaça de arma branca, lhe terá amarrado os pés e mãos com fita-cola, tendo-lhe, de seguida, roubado 400 euros, através de MB Way, e o automóvel”.

“No terceiro roubo, o suspeito ter-se-á dirigido, novamente, a um posto de abastecimento de combustível situado em Aveiro e terá também coagido a funcionária, com recurso a arma branca, a entregar-lhe o dinheiro que se encontrava na caixa registadora, tendo-se colocado em fuga na viatura anteriormente roubada”, adianta a PSP.

A PSP explica que, através das diligências realizadas pela Esquadra de Investigação Criminal de Aveiro, “foi possível recuperar e entregar aos legítimos proprietários as duas viaturas roubadas, bem como diversos artigos em ouro e objectos pessoais”. Foram ainda apreendidos objectos que o suspeito adquiriu com recurso à utilização dos cartões bancários das vítimas, bem como uma arma branca, um rolo de fita-cola e abraçadeiras plásticas, que terá utilizado na prática dos crimes. A PSP acrescenta que a detenção do arguido foi efectuada em colaboração com os comandos distritais de Coimbra e Leiria.