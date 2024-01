Rosa Damasceno: uma ferida sem cura no centro histórico de Santarém

A degradação, a ameaçar ruína, do antigo Teatro Rosa Damasceno, desactivado há quase três décadas, continua a ser uma mancha no centro histórico de Santarém e uma má companhia para monumentos nacionais como a Torre das Cabaças e a Igreja de São João de Alporão, recentemente requalificadas. Na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém o assunto voltou a ser abordado, com o eleito do CDS Pedro Melo a lamentar o actual cenário e a questionar o presidente da Câmara de Santarém, referindo que o estado do edifício “está cada vez pior” e “a carecer de medidas urgentes”.

Na resposta, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), reiterou que o edifício é propriedade privada e informou que têm sido feitas vistorias ao espaço envolvendo diversas entidades, para avaliar o estado do imóvel. O autarca revelou que vai ser realizada nova vistoria e que, caso se detecte algum risco e haja necessidade, “terão que ser tomadas algumas medidas”.

O antigo Teatro Rosa Damasceno era propriedade do Clube de Santarém e foi comprado pelo Grupo Enfis, em 2004, quando a antiga sala de espectáculos já se encontrava desactivada. O edifício acabou por ser trocado por terrenos para construção em Almeirim. A intenção do Grupo Enfis seria requalificar e remodelar aquele edifício classificado como de interesse público, dotando-o de novas valências, nomeadamente áreas comerciais e habitacionais. No entanto os projectos nunca saíram do papel. E, em Março 2007, deu-se o golpe de misericórdia quando um incêndio de causas desconhecidas destruiu quase por completo a antiga sala de espectáculos. Sobraram as paredes que continuam a manchar a paisagem de uma das zonas mais nobres da cidade.

O processo foi polémico, pois o município também tentou adquirir o imóvel mas sem conseguir convencer o Clube de Santarém, que acabou por fechar contrato com o Grupo Enfis. A empresa do grupo Enfis entrou entretanto em processo de insolvência, pelo que já não terá responsabilidades sobre o edifício.