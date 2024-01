Polícia Marítima caça 900 quilos de amêijoa ilegal na Póvoa de Santa Iria

Dois pescadores foram apanhados a traficar amêijoa japónica durante uma operação de vigilância da Polícia Marítima no dia 11 de Janeiro na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

A Autoridade Marítima Nacional explica que durante a operação de vigilância no Tejo foram detectados os dois homens junto a uma viatura a carregar 32 sacos com amêijoa, capturada durante a noite de forma ilegal e após perseguição aos suspeitos conseguiram apreender a viatura e identificar os dois homens. Durante a pesagem as autoridades confirmaram tratar-se de 900 quilos de amêijoa que, por se ainda encontrar viva, foi devolvida ao rio. A Polícia Marítima tem vindo a desenvolver várias acções de combate à apanha ilegal da amêijoa japónica que, nesta altura do ano, apresenta uma maior actividade, quer dos mariscadores ilegais quer de quem saca os lucros desta actividade ilícita. Já em Dezembro a polícia apanhou meia tonelada destes bivalves na zona do Samouco e identificou 18 indivíduos.