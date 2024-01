Tomar é a cidade monumento da região

Monumentos em Tomar receberam mais de meio milhão de visitantes em 2023 com destaque para o Convento de Cristo, com 300 mil, e a Sinagoga, com cerca de 50 mil.

Vanessa Santana é do Brasil e veio conhecer Portugal com o marido e as filhas. Luís Serra e a esposa prometem voltar à cidade. Julia Hocken e Lilia Costa visitaram Tomar pela segunda vez. Inês Azevedo levou os filhos a conhecer a cidade templária

O MIRANTE falou com alguns turistas que olham para a cidade com um “conto de fadas” que lhes dá a possibilidade de viajar no tempo.

Os monumentos e a história dos templários são o que mais atrai turistas à cidade de Tomar, em particular o Convento de Cristo, considerado Património Mundial pela UNESCO (sob a gestão da Direcção Geral do Património Cultural), que recebeu mais de 300 mil visitantes durante o ano de 2023. A Sinagoga de Tomar é outro dos monumentos mais procurados pelos turistas, tendo tido um acréscimo do número de visitantes em relação ao ano anterior, totalizando mais de 45 mil visitantes durante 2023, sendo que a grande maioria foram estrangeiros (cerca de 30 mil). Em 2023, cerca de 138 mil pessoas visitaram os equipamentos culturais e monumentos de gestão municipal, segundo dados do Gabinete de Museologia e Património Cultural.