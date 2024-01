partilhe no Facebook

Novos órgãos sociais do CBEI de VFX tomaram posse e querem meter mãos à obra

Estão empossados os novos corpos sociais do Centro de Bem-Estar Infantil (CBEI) de Vila Franca de Xira que vão gerir os destinos da associação nos próximos quatro anos, sucedendo a vários anos de gestão de Gil Teixeira que foram marcados por contestação de vários sócios, uma pandemia e por dificuldades financeiras que obrigaram a instituição a recorrer ao Fundo de Socorro da Segurança Social.

Entre abraços, palmas e sorrisos durante a tomada de posse, realizada ao final da tarde de sexta-feira, 12 de Janeiro, ouviu-se nos corredores que o CBEI já precisava de uma lufada de ar fresco. A nova presidente, Marta Calisto, garante que os ventos de mudança vão soprar no CBEI e diz que o objectivo agora é deitar mãos à obra, perceber qual o ponto de situação da associação e manter-se fiel aos valores e objectivos com que a lista se comprometeu com os sócios: Rigor, transparência, aproximar os sócios e a comunidade da instituição.

Os corpos gerentes foram eleitos a 13 de Dezembro por 49 votos a favor contra 38 da lista liderada pelo anterior presidente, Gil Teixeira. Também houve cinco votos em branco e um nulo. Na altura Marta Calisto afirmou a O MIRANTE que se tratou de uma vitória para os sócios e utentes do CBEI. “Sabemos o que a instituição foi por isso queremos um CBEI cheio de crianças, onde brinquem, sejam felizes, tenham um corpo docente e uma estrutura feliz com o seu local de trabalho. Queremos o regresso da ‘casinha amarela’ como muita gente em VFX a conhece”, explicava.

A dirigente notava ainda não saber em concreto como irá encontrar a instituição mas já antevia que após a tomada de posse irá ter muito trabalho pela frente para perceber as condições em que tudo se encontra. Os novos corpos sociais têm a seguinte composição: Mesa da Assembleia-Geral: presidente - Maria João Peleja; 1.º secretário - Diana Saldanha; 2.º secretário - Cláudia Moura; suplente - Cátia Rocha. Na direcção, além de Marta Calisto, foi eleita como vice-presidente Irina Almeida; tesoureiro - Ruben Serpa; secretário - Ana Cunha; vogal - Flávio Brás; 1.º suplente - Sofia Afonso; 2.º suplente - Inês Mendes; 3.º suplente - Rosa Hilário; 4.º suplente -Álvaro Figueiredo. Para o conselho fiscal foi eleito como presidente António Pedro Barbosa; 1.º vogal - Maria Costa Luís; 2.º vogal - Hugo Ribeiro; suplente - André Nunes.