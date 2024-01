Arranjar o cabelo no Hospital de Santarém promove a auto-estima e ajuda a lidar com a doença

Quando foi chamada pela enfermeira chefe para ir ao cabeleireiro, Izabel Carvalho, internada há um mês no Hospital Distrital de Santarém (HDS), devido a um problema de rins que está a ser alvo de estudo, ficou na dúvida se estaria a compreender bem aquelas palavras. Apesar do espanto, que não escondeu, vestiu o roupão e deixou-se guiar. Em pouco mais de 100 passos estava à porta do Salão Vista Ideal, o recém-inaugurado cabeleireiro do hospital, onde se entregou nas mãos de uma das cabeleireiras profissionais de serviço. Afinal, ao fim de um mês, “o cabelo já estava a ficar feio”.

Entre a lavagem, o corte curto e o brushing final houve tempo para pôr a conversa em dia e, mais importante de tudo, voltar a admirar a imagem reflectida no espelho. “Gostei muito do resultado. As enfermeiras disseram logo que estava mais bonita”, conta a O MIRANTE, sem esquecer de referir que também a filha, que a visita “quase todos os dias, gostou e tirou fotografia para todos verem lá em casa”.

Izabel Carvalho foi uma das primeiras clientes do novo projecto que a Associação Voluntária do HDS fez nascer numa antiga copa, no último piso do hospital, com o objectivo de cuidar da auto-estima e bem-estar dos utentes internados. “É o ter alguém a cuidar deles por um bocado, a fazer com que se sintam mimados, arranjados”, declara Susana Santos, membro da direcção da associação fundada em 2021. E é também ver naqueles rostos “a felicidade e isso é comovente”, sublinha a antiga médica e presidente, Alzira Tagarro.

Mas montar um salão de cabeleireiro onde se cortam barbas e cabelos, se maquilham rostos, se depilam buços e sobrancelhas e se pintam as unhas das mãos e pés dentro de um hospital não foi tarefa fácil. Houve desafios estruturais pelo meio e a cor final das paredes pode não agradar a todos, mas as voluntárias preferem destacar os aspectos positivos do processo. “A verdade é que temos uma população maravilhosa que nos doou todo o equipamento necessário, desde as escovas aos secadores, produtos, tudo. Também as cabeleireiras e barbeiros da zona, aos quais Alzira Tagarro explicou as linhas gerais do projecto, se solidarizaram com a causa e aceitaram dar algumas horas da sua agenda, voluntariamente. “Nunca pensei que conseguíssemos tudo isto”, atira a presidente da direcção, a quem as colegas de direcção reconhecem uma “enorme vontade de ajudar e de fazer melhor pelos utentes”.

Os enfermeiros chefes têm também tido um papel fundamental neste novo projecto, o de ajudarem a fazer as marcações dos utentes para as idas ao salão, ou, nos casos em que estes estão mais debilitados, de pedir para o serviço ser feito no quarto. Alzira Tagarro reconhece que “ainda estão todos numa aprendizagem, a dar os primeiros passos” e que se espera que com o passar dos dias o salão possa ser cada vez mais frequentado pelos utentes. Susana Santos deixa o apelo final, para que a comunidade continue a contribuir com produtos - champô, amaciador, vernizes, entre outros – e assim permitir que o salão de cabeleireiro do 10º piso do hospital continue a fazer muitos utentes felizes.