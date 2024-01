partilhe no Facebook

Comandante dos Bombeiros Torrejanos suspenso de funções pela direcção continua no cargo

O comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, José Pereira, está preventivamente suspenso de funções na sequência de um processo disciplinar instaurado por aquela associação humanitária baseado em alegadas desconformidades, entre outras, a utilização de viaturas para fins particulares e ter-se ausentado durante duas semanas, sem justificação, durante a última época de incêndios.

Segundo a direcção presidida por Nuno Caroço, através de comunicado emitido a 14 de Janeiro, os desentendimentos começaram em Maio do ano passado, aquando da tomada de posse dos novos órgãos sociais, com o comandante a ter uma postura de “permanente oposição a todas as mudanças sugeridas” que tinham como objectivo a “melhoria das condições operacionais e de trabalho dos bombeiros”.

José Pereira, que apesar da suspensão confirmou a O MIRANTE que continua a ser comandante voluntário da corporação torrejana, é acusado pela direcção de ser incapaz de manter a união e motivação no corpo de bombeiros e de, em Agosto passado, ou seja, “na pior e mais gravosa época de incêndios do ano, sem a devida comunicação à direcção, se ter ausentado para parte incerta por período superior a duas semanas, deixando o corpo sem comandante e sem ter nomeado o seu substituto”. Situação que é classificada como um “acto negligente e inaceitável”.

Sobre estas e outras acusações nas quais é visado, o comandante, questionado pelo nosso jornal, opta “para já” por não tecer quaisquer comentários, referindo apenas: “sou comandante voluntário e estou no quartel ao serviço, a exercer a minha missão. Sou funcionário da associação e sou comandante voluntário”.

