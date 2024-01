Conferência sobre Sistema Judicial e Digitalização em Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook

O Rotary Clube de Vila Franca de Xira promove esta terça-feira, 16 de Janeiro, um evento sobre o Sistema Judicial e Digitalização – Desafios e Oportunidades, com a presença do juiz desembargador Carlos Alexandre. A conferência começa às 20h00 no Hotel Lezíria Parque e o preço de participação é de 30 euros.