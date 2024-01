Infraestruturas de Portugal diz que elevadores avariados da estação de Azambuja vão ser substituídos

A Infraestruturas de Portugal (IP) garante que a intervenção de renovação e beneficiação dos elevadores da estação ferroviária de Azambuja, que estão constantemente avariados, vai acontecer assim que estiverem concluídas as renovações dos elevadores das Estações de Sacavém e Bobadela, já em curso. A garantia é deixada a O MIRANTE pela empresa pública, no seguimento de um conjunto de perguntas enviadas pelo nosso jornal após queixas de utilizadores e autarcas locais.

“A intervenção de renovação e beneficiação dos elevadores da Azambuja será subsequente à conclusão destas, e contemplará a substituição integral do comando/instalação eléctrica e electrónica, portas da cabine, portas de patamar, pavimento, tecto e iluminação, com a qual se pretende assegurar melhores condições de funcionamento, maior durabilidade e fiabilidade dos equipamentos”, refere a IP.

A empresa destaca ainda que tem procurado “solucionar as situações de indisponibilidade dos elevadores com a maior prontidão possível, procedendo à reparação de avarias que, na sua maioria, resultam de actos de vandalismos ou utilização incorrecta”.

Recentemente, tal como O MIRANTE noticiou, as constantes avarias dos elevadores, que constituem uma barreira física para os utilizadores com mobilidade reduzida, foram assunto em reunião de Câmara de Azambuja com os autarcas a lamentar que o problema persista há anos apesar os repetidos alertas à IP. Também a Junta de Freguesia de Azambuja se pronunciou acerca do tema, emitindo um comunicado no qual acusa a IP de fazer “tábua rasa à revindicação das populações, utentes e autarcas”.