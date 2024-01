Novo levantamento topográfico no Parque de Negócios do Casal Branco

A Câmara do Cartaxo está a fazer um novo levantamento topográfico no Parque de Negócios do Casal Branco, na freguesia de Pontével, e tiveram que rever o projecto uma vez que estava desactualizado e já não correspondia às actuais necessidades. A informação foi dada pelo presidente do município, o social-democrata João Heitor, em sessão camarária. “Não vamos alterar a arquitectura do Plano de Pormenor daquela zona mas vamos ajustar algumas necessidades. Daí termos de fazer novo levantamento topográfico, até porque passados tantos anos até o próprio terreno se altera”, afirma João Heitor.

O autarca explica que os lotes já foram marcados, com base no levantamento topográfico, e vão avançar com as infraestruturas básicas para o concelho como saneamento, electricidade e telecomunicações. João Heitor refere que existem empresários com vontade de adquirir terrenos. “Alguns empresários demonstraram-se disponíveis para nos ajudar na obra de criação das infraestruturas. Vamos ver se nos ajudam e conseguimos chegar a acordo”, destacou João Heitor.