Petição contra alargamento da Linha do Norte em VFX e Alhandra com poucas assinaturas

Petição do Movimento de Defesa de Vila Franca de Xira e Alhandra quer reunir quatro mil subscritores para forçar a discussão do alargamento da Linha do Norte em plenário na Assembleia da República, mas em dois meses apenas reuniu duas centenas de subscritores online.

Uma das últimas sessões públicas do movimento contou com a presença de várias dezenas de cidadãos no Clube Vilafranquense. fotoDR

O Movimento em Defesa de Vila Franca de Xira e Alhandra (MDVFA) lançou em Novembro do ano passado uma petição exigindo que o actual projecto proposto pela Infraestruturas de Portugal (IP), de alargamento da Linha do Norte à superfície, seja suspenso mas em dois meses o documento reuniu pouco mais de duas centenas de assinaturas online.

O movimento tem apelado à participação popular na petição, intitulada “Assim não, exigimos alternativas”, com o objectivo de reunir as quatro mil assinaturas necessárias para levar o assunto a discussão em plenário da Assembleia da República. O documento está também disponível para ser assinado em dezenas de estabelecimentos comerciais e visa travar o projecto de modernização da Linha do Norte apresentado pela IP e que será, segundo afirmaram os responsáveis da empresa a O MIRANTE, inevitável.

O movimento de cidadãos considera que o projecto da IP tem uma “ampla oposição” das populações e que, tal como é proposto, terá impactos “muito negativos no ambiente, no património, na qualidade de vida e na estrutura urbana” dos espaços de referência para os moradores. O abaixo-assinado pede a suspensão imediata do actual projecto de quadruplicação da linha à superfície e que sejam melhor estudadas alternativas que não se limitem ao enterramento da linha na malha urbana e/ou traçados alternativos.

Entrevista que deu que falar

A entrevista concedida a O MIRANTE pelo vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, mexeu com a comunidade de Vila Franca de Xira. O responsável lembrou que o alargamento da linha à superfície é inevitável e que construir um túnel seria impossível na zona de Alhandra e extremamente oneroso em Vila Franca de Xira, fazendo dela uma das obras mais caras e complexas de sempre a ser feita em Portugal.

Jorge Carvalho, da bancada da CDU na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, lamentou as declarações do dirigente da IP na última sessão daquele órgão, e disse ter ficado estupefacto pela posição intransigente da IP sobre o projecto. “Isto numa altura em que a Comissão Técnica Independente avaliou a possibilidade do aeroporto em Benavente como a mais viável e a IP continuar a ignorar esse facto. Não gostámos nada destas declarações do dirigente da IP”, disse.

Também na última Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira o assunto veio a lume, com o presidente da junta, Ricardo Carvalho, a dizer que o tema ainda vai fazer correr muita tinta e que não acredita que a intenção da IP seja prejudicar o território. “Mantenho-me convicto que é um processo que não pode parar, tem de haver linha de alta velocidade. Agora, como o vão fazer não faço ideia. Não sou técnico, não consigo dar um parecer sobre a situação. Sei que há soluções que podem ser difíceis mas não quer dizer que sejam impossíveis”, defendeu. Os dirigentes da IP, recorde-se, contam ter o processo pronto para seguir para avaliação de impacte ambiental em 2024 para poderem apresentar um projecto de execução durante o ano seguinte, em 2025.