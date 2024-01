Companheiros da Noite agendam assembleia este mês

A Associação Os Companheiros da Noite, da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, publicaram um edital onde convocam eleições para os novos corpos sociais para o dia 27 de Janeiro pelas 20h30. A sessão vai ter lugar por videochamada e além da eleição dos corpos sociais também está incluída na ordem de trabalhos a apreciação e votação do relatório e contas da associação, que era algo há muito reclamado por alguns sócios da instituição.

O presidente do Conselho Fiscal da associação, Vítor Domingos, já havia dito a O MIRANTE que no início deste ano a associação iria apresentar as contas e eleger novos corpos sociais. Isto depois de um período de inactividade que preocupou alguns associados. A associação dava apoio a famílias carenciadas e sem-abrigo e vários sócios queriam saber o ponto de situação dos quase 20 mil euros que estavam no banco e o que aconteceu ao património da associação que, em tempos, chegou a receber apoios do município de Vila Franca de Xira.