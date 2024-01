Fundo Ambiental aprova 13 Condomínios de Aldeia no concelho de Abrantes

O Fundo Ambiental aprovou as candidaturas a 13 Condomínios de Aldeia no concelho de Abrantes, anunciou a Câmara de Abrantes, sublinhando que o programa tem por objectivo “dar apoio e resiliência às aldeias localizadas em territórios vulneráveis de floresta”. Em reunião de executivo, o presidente da Câmara de Abrantes indicou que os projectos aprovados incidem no norte do concelho, englobando as freguesias de Carvalhal, Fontes, Aldeia do Mato, Souto, Rio de Moinhos e Martinchel, tendo as candidaturas ao Fundo Ambiental, no âmbito do Programa Condomínios de Aldeia, sido submetidas pela Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação e pela Gestiverde – Gestão Rural, Lda, enquanto entidade gestora da ZIF de Aldeia do Mato e Souto.

O Programa Condomínios de Aldeia tem por objectivo “dar apoio e resiliência às aldeias localizadas em territórios vulneráveis de floresta”, apoiando para tal “um conjunto de acções destinadas a assegurar a alteração do uso e ocupação do solo e a gestão de combustíveis em redor dos aglomerados populacionais”. O financiamento máximo ronda os 800 mil euros por beneficiário final e por candidatura, e de até 50 mil euros por cada projecto a desenvolver no Condomínio de Aldeia.