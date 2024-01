CRIT mandou apagar grafites ofensivos no edifício Pedro Ferreira

A direcção do CRIT fez queixa na Polícia de Torres Novas contra desconhecidos depois de recentemente terem grafitado a frente do edifício que tem o nome de Pedro Ferreira, presidente da câmara e um dos dirigentes mais antigos da associação.

Recorde-se que a frente do edifício apareceu pichado com referências à relação da Câmara de Torres Novas com a Nersant e que os comentários eram ofensivos e passíveis de crime de ofensa à honra do cidadão Pedro Ferreira.

O presidente da direcção do CRIT, Álvaro Brites, disse a O MIRANTE lamentar a situação, que até agora não há informação de haver testemunhas do caso, que não tem conhecimento de outros grafites semelhantes, e que condena o vandalismo exercido sobre o património da associação e as ofensas ao actual presidente da assembleia-geral da associação.