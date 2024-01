29 comandantes de bombeiros apoiam camarada de Torres Novas

Os operacionais manifestam a sua solidariedade para com o comandante alvo de um processo disciplinar da direcção dos Bombeiros Torrejanos.

Os 27 comandantes de corpos de bombeiros do distrito de Santarém e os comandantes das corporações de Azambuja e Alcoentre estão solidários com o comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, José Pereira, suspenso pela direcção da associação humanitária.

Os comandantes assinaram esta segunda-feira, 22 de Janeiro, um manifesto no qual afirmam “publicamente o reconhecimento de José Pereira como pessoa humanamente responsável, íntegro, competente e honesto”.

Os signatários do documento realçam ainda as características técnicas e operacionais do comandante da corporação de Torres Novas, dizendo que está bem preparado e formado. Acrescentam que José Pereira é uma pessoa “disponível e sempre presente nas operações, exercícios ou outros eventos, mostrando compreensão e conhecimento nas suas intervenções ou representações”.

O manifesto termina com os seus camaradas a deixarem-lhe um “abraço forte, leal e solidário pela sua postura e compromisso operacional”.

A direcção dos Bombeiros Torrejanos levantou um processo disciplinar ao comandante alegando que este utilizava viaturas da corporação para fins particulares e ausências injustificadas. José Pereira está suspenso preventivamente das funções enquanto funcionário dos bombeiros, mas continua a assegurar o comando como voluntário.

A direcção alega que durante a última época de incêndios o comandante se ausentou durante duas semanas, sem justificação.

O presidente da direcção dos bombeiros, Nuno Caroço, reconheceu que os desentendimentos com o comandante começaram em Maio do ano passado, aquando da tomada de posse dos novos órgãos sociais.

Alega a direcção que o comandante assumiu uma postura de “permanente oposição a todas as mudanças sugeridas” que tinham como objectivo a “melhoria das condições operacionais e de trabalho dos bombeiros”.

José Pereira é acusado de ser incapaz de manter a união e motivação no corpo de bombeiros. A direcção diz que a ausência do comandante em Agosto sem ter nomeado um substituto é uma situação ”negligente e inaceitável”.