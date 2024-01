Autarcas da Póvoa de Santa Iria querem obras no centro de saúde

O Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria precisa de obras de requalificação. O edifício já apresenta fissuras, infiltrações e humidade. Em Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foi aprovada uma moção da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) exortando a Câmara de Vila Franca de Xira a fazer o levantamento dos danos existentes no edifício para que se proceda à sua imediata requalificação.

“Antes de se pensar em construir um novo equipamento do género deve ser analisado qual o estado do actual centro de saúde, até porque sem médicos para o actual centro de saúde será igualmente ou ainda mais complicado colocar médicos no novo centro de saúde”, lê-se na moção aprovada por unanimidade.

O Centro de Saúde na Póvoa de Santa Iria tem a sua sede num primeiro andar da Avenida D. Vicente Afonso Valente e entrou em funcionamento no dia 19 de Março de 2007. “Com esta proposta pretendemos, para além de recuperar as instalações do centro de saúde, renovar as condições para que os médicos que cá estão, permanecerem mais tempo e sobretudo tornar as suas instalações mais atractivas para que novos médicos não vejam aqui um entrave na sua colocação”, refere o documento aprovado pela assembleia de freguesia.