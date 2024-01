Bombeiros de Tomar socorreram mais de quatro mil pessoas em 2023

Durante o ano de 2023, os Bombeiros do Município de Tomar registaram mais de quatro mil casos de emergências pré-hospitalares, sendo que só em Dezembro foram chamados para 344 ocorrências dessa natureza.

Os Bombeiros do Município de Tomar registaram mais de quatro mil casos de emergências pré-hospitalares, sendo os serviços que mais prestaram durante o ano de 2023, os casos de intoxicações, doenças súbitas, quedas e outras situações que causem traumas ou queimaduras em pessoas. Foram também requisitados para cerca de três centenas de casos de assistência à população, nomeadamente serviços de prevenção a actividades de lazer, resgaste de animais, limpeza de vias e sinalização de perigo, aberturas de portas ou elevadores, corte ou remoção de elementos em queda, patrulhamento e vigilâncias.

Durante o ano passado, os Bombeiros de Tomar registaram 182 acidentes e 207 incêndios habitacionais, industriais e rurais. A corporação prestou serviço em 67 conflitos legais como agressões, violações, suicídios, homicídios, remoção e transporte de cadáver e apoio às forças de segurança, e em compromissos de estruturas, nomeadamente queda de árvores, desabamentos, queda de estruturas, inundações de estruturas ou deslizamentos de terras. Apenas em Dezembro os Bombeiros do Município de Tomar foram chamados para 344 emergências hospitalares, 18 serviços de assistência à população, 14 incêndios habitacionais, industriais e rurais, 12 acidentes, quatro conflitos legais e um compromisso de estrutura.

Os Bombeiros do Município de Tomar têm mais de um século de existência. Humberto Morgado assumiu o cargo de comandante em 2020 e tem apostado numa evolução na qualidade dos equipamentos e dos recursos humanos. A equipa dos bombeiros é composta por mais de meia centena de sapadores e várias dezenas de voluntários.