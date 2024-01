Obras das passagens hidráulicas da Serra de Alcaravela vão custar 420 mil euros

Município do Sardoal aguarda esclarecimento do tribunal de contas para avançar com o concurso da empreitada.

Na última reunião camarária do Sardoal, o vereador Pedro Duque questionou o executivo sobre o ponto de situação da adjudicação das obras das passagens hidráulicas da Serra de Alcaravela, num investimento total estimado em cerca de 420 mil euros.

O presidente do município, Miguel Borges, explicou que o chefe de divisão responsável tem estado em contacto com o Tribunal de Contas para esclarecer alguns detalhes sobre o concurso para empreitada e o instrumento financeiro. O município pretende saber se é possível tratar do investimento e lançar o concurso da empreitada no mesmo momento para ganhar tempo.