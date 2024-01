Moçarriense substitui telhado da sede com apoio municipal

O Centro de Cultura, Recreio e Desporto Moçarriense vai contar com um apoio de 5 mil euros da Câmara de Santarém para ajudar a suportar os encargos com as obras de substituição do telhado da sua sede. A atribuição do subsídio foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo. O dinâmico clube da Moçarria conta actualmente com oito escalões de futebol, envolvendo mais de cem praticantes da modalidade.