Festas de Aldeia da Ribeira são ponto de encontro da comunidade

Com capas vermelhas vestidas os elementos da Comissão de Festas terminam o peditório de sábado, 27 de Janeiro, termina pelas 14h00 e reúnem-se junto ao largo da igreja. A manhã foi passada a percorrer parte da Aldeia da Ribeira, onde decorrem as Festas de Aldeia da Ribeira, concelho de Alcanede, entre 26 e 29 de Janeiro. A Banda Filarmónica de Alcanede acompanhou o peditório e deu-lhe mais alegria com as suas músicas.

Esta festa da aldeia do concelho de Santarém existem há mais de um século e tem o apoio de toda a comunidade. Quem não vive na aldeia faz questão de regressar à terra natal nos dias das festas. Na procissão, que se realizou na tarde de sábado são cerca de 300 pessoas que participam, e que é antecedida de uma missa. Na noite de sexta-feira cumpriu-se mais uma tradição de acender uma fogueira grande que ficou a arder perto do largo da igreja e que junta ali sempre todos que o que gostam da festa.

Os juízes da festa desde ano são Liliana Ramos e Norberto Alexandre que tinham ocupado os mesmos cargos há cerca de 20 anos e quiseram repetir a experiência que dizem ser trabalhosa mas gratificante. “Gostamos de trabalhar em prol da nossa terra e estas festas são o ponto alto da nossa aldeia”, afirma Liliana Ramos a O MIRANTE.

A noite de sábado prosseguiu com quermesse e baile. Durante o fim-de-semana houve também leilão de fogaças e também um leilão de chouriços que normalmente, depois de leiloado, é assado e comido na hora por quem ali está presente. Na manhã de domingo repete-se o peditório. Segundo os juízes da festa conseguiram angariar cerca de 16 mil euros que vai ajudar para as festas do próximo ano e algumas obras que vão fazendo ao longo do ano em prol da aldeia.