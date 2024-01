Entroncamento avalia possibilidade de ter guardas-nocturnos

Rui Gonçalves, vereador da oposição no executivo do Entroncamento, aproveitou a última reunião camarária para questionar o presidente Jorge Faria sobre a implementação de guardas-nocturnos no concelho, medida que estava prevista no orçamento para 2024 e que poderia ser uma boa aposta para combater clima de insegurança e prevenir a ocorrência de crimes. O social-democrata baseou-se na declaração da Associação Nacional de Guardas-Nocturnos em que refere que está a tentar reactivar os serviços e já contactou várias autarquias do país. O objectivo seria os guardas-nocturnos complementarem a actividade da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Jorge Faria (PS), presidente da autarquia, referiu que o município está a trabalhar no assunto e que estão a avaliar a possibilidade de trabalhar com a associação, sendo uma hipótese que mantêm em cima da mesa.

Recorde-se que a falta de segurança no concelho tem sido assunto em várias sessões camarárias. A oposição considera urgente reforçar as forças de segurança com mais efectivos para voltar a existir controlo e transmitir segurança à população. Nos meses de Verão do ano passado ocorreram assaltos no tribunal e no centro de saúde do Entroncamento, além de uma agressão violenta a um polícia no último dia das festas da cidade. Um dos últimos episódios de violência decorreu na madrugada de 30 de Setembro desse ano, junto a um bar da cidade, que acabou por resultar na morte de José Correia.