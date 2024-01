Realidade virtual sobrepôs-se à factual na avaliação das acessibilidades

A opção Santarém para localização do novo aeroporto de Lisboa está pior avaliada pela Comissão Técnica Independente (CTI) no capítulo das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias - apesar de ter a A1 e a Linha do Norte nas proximidades - do que as opções do campo de tiro da Força Aérea (Benavente) e do Montijo, que não são actualmente servidas por auto-estrada nem por ferrovia. Nem se sabe quando serão...

Esse facto mereceu observações críticas e estranheza por parte de alguns dos participantes na sessão de apresentação do relatório preliminar da CTI, como o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, o eleito da Assembleia Municipal de Santarém José Magalhães, ou o professor universitário João Raposo. Afirmaram não compreender a desvalorização das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias existentes em detrimento da valorização de supostos projectos que apenas existem no papel e que só deverão estar concretizados a 10 ou 15 anos como a ferrovia de alta velocidade para a margem sul do Tejo.

Paulo Pinho, da CTI, esclareceu que a avaliação foi feita numa perspectiva de futuro e não baseada no cenário actual. “Não estamos a analisar projectos que vão entrar em funcionamento no dia seguinte. Temos que ter uma visão de longo prazo. Por isso agarrámo-nos a compromissos do actual Governo”, referiu o professor catedrático aposentado para justificar a avaliação positiva conferida às acessibilidades nas opções a sul do Tejo, que poderão vir a ser servidas pela ferrovia de alta velocidade, cujo concurso para o primeiro troço (Porto – Oiã) foi lançado recentemente. “Se ignorássemos isso estávamos a fazer uma avaliação futura com o referencial do presente. Tivemos em conta a escala a longo prazo” justificou.

O mesmo especialista lembrou que o trajecto do comboio de alta velocidade já está definido e estabilizado entre o Porto e o Carregado. Depois, daí até Lisboa não há ainda soluções fechadas. O mesmo responsável defendeu que seria ideal que houvesse uma articulação entre os projectos da alta velocidade e o do novo aeroporto, “onde quer que ele seja”.