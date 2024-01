Tomar atribuiu 57 bolsas de estudo para alunos do ensino superior

Município de Tomar vai dar entre 30 a 125 euros mensais aos alunos do ensino superior com candidatura aprovada durante o actual ano lectivo.

A Câmara de Tomar vai atribuir 57 bolsas de estudo a alunos do ensino superior no ano lectivo de 2023/2024, no valor total de cerca de 29 mil euros. Cada candidato aprovado vai receber entre 30 e 125 euros mensais durante os dez meses do ano lectivo, à excepção de nove alunos em que o valor está dependente dos apoios a atribuir pela Direcção Geral do Ensino Superior ou outras entidades. A proposta foi aprovada em reunião de câmara pela maioria socialista, com a abstenção dos vereadores do PSD.

Candidataram-se 90 alunos às bolsas de estudo, sendo que foram excluídos os jovens que não cumpriam os requisitos previstos no regulamento, nomeadamente a falta de aproveitamento escolar, valor do rendimento per capita ou acumulação de benefícios.