António Cardoso aposta na formação para fidelizar clientes

A chave do negócio é a fidelização dos clientes e funcionários. Só assim é possível criar relações profissionais de confiança. A premissa é de António Cardoso, dono da empresa de climatização e refrigeração, Guiatecnica, com sede em Arruda dos Vinhos. A empresa foi fundada há 25 anos, em conjunto com o irmão, na altura com instalações em Alverca do Ribatejo. Em 2010 o irmão emigrou para o Brasil e António Cardoso assumiu o negócio.

A Guiatecnica tem quatro funcionários e o mais antigo tem 20 anos de casa. Com dificuldade em encontrar mão-de-obra especializada é fundamental apostar na formação contínua. “É um negócio muito específico. Vendemos a instalação e prestamos assistência técnica. Para formar um bom técnico leva anos e tem de ser formado na própria empresa. Sou técnico certificado e o trabalho fica mais facilitado”, diz.

A concorrência é a maior dificuldade. Mas tem clientes de grandes empresas na área industrial. Os três anos da “troika” foram os mais complicados para o negócio. “A factura das crises é sempre paga pelas empresas. O Estado tem-se servido das empresas para pagar as facturas da sua má gestão ao longo dos anos”. António Cardoso tem outros objectivos para o negócio mas é cauteloso. A própria conjectura nacional e internacional aumenta o risco e limita o futuro. Por isso aposta na manutenção dos clientes.

Raízes em Proença-a-Nova

António Cardoso é natural de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco. Foi lá que passou a infância com os três irmãos e onde tem as raízes. Nunca perdeu o sotaque das beiras. Reconstruiu a casa dos avós na terra e é lá que se refugia com a esposa e os dois filhos.

Fez o curso profissional de electricidade e trabalhou três anos numa empresa antes de cumprir o serviço militar na Armada. Chegou ao Ribatejo aos 22 anos após concorrer a um anúncio para a tupperware. Ficou cinco anos na empresa na área técnica e tirou formação em pneumática, informática e frio. “Sempre tive gosto em aprender. A formação profissional na minha área é a chave para evoluir. Tirei todos os cursos que pude em Santarém, no CENFIM”, conta.

Após esse período trabalhou um ano e meio em Lisboa, numa empresa de refrigeração industrial e foi aí que se interessou pela electricidade voltada para a componente de refrigeração. Depois começou a aventura na Guiatecnica onde passa 50% do seu tempo. A outra metade, que garante o seu equilíbrio emocional, é passada em família. “Herdei o espírito do trabalho da minha família. Ter ambição e querer ir mais além faz de mim uma pessoa insatisfeita. Quero sempre aprender mais”, refere.