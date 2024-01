Comunidades intermunicipais atrasam-se na disponibilização das actas

Várias das 21 comunidades intermunicipais (CIM) de Portugal continental não disponibilizam as actas na internet e há casos de órgãos destes organismos sem qualquer acta disponível, segundo uma consulta às suas páginas.

A agência Lusa consultou, no dia 18, as páginas de internet das 21 comunidades intermunicipais existentes em Portugal continental (não consultou as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto) e encontrou vários casos de atraso na disponibilização de actas dos seus órgãos ou pura e simplesmente a ausência dos documentos nas suas páginas.

Nas páginas das 21 comunidades intermunicipais (CIM), a agência Lusa não encontrou qualquer acta do secretariado executivo intermunicipal no actual mandato em 17 destas entidades. Das restantes, Aveiro e Terras de Trás-os-Montes só têm actas até 2022, Alentejo Central disponibiliza actas sucintas (actualizadas até Janeiro deste ano) e Médio Tejo tem até Julho de 2023.

No entanto, a lei refere que as actas das reuniões do secretariado executivo intermunicipal “são obrigatoriamente publicitadas no sítio da internet da comunidade intermunicipal”. No caso das atas dos conselhos intermunicipais, órgão que normalmente reúne uma vez por mês, há mais entidades a publicar as actas, no entanto, há várias CIM a publicarem ou a disponibilizarem ao público esses documentos com algum atraso.

Há dez CIM que não têm apenas publicadas as actas do último mês ou dos últimos dois meses, registando-se depois uma CIM sem publicar há três meses (Médio Tejo), outra há quatro (Coimbra), duas há cinco meses (Baixo Alentejo e Oeste) e uma há seis meses (Ave), de acordo com a consulta feita pela agência Lusa no dia 18.

A CIM do Alto Minho está com mais de um ano de actas em atraso e a CIM do Alto Alentejo apenas apresenta uma única acta em 2023, de Abril. Para além destas situações, a Lusa não encontrou qualquer acta do actual mandato dos conselhos intermunicipais nas páginas das CIM do Tâmega e Barroso e do Douro.

Já nas CIM do Alentejo Central e do Alentejo Litoral, a agência Lusa não encontrou as actas disponíveis, mas verificou que estas entidades apresentavam editais actualizados com as deliberações dos conselhos.

Já no que toca às assembleias intermunicipais (que se reúnem ordinariamente duas vezes por ano), a agência Lusa não encontrou qualquer acta de 2023 em 14 das 21 CIM. Segundo a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), as entidades públicas têm o dever de fazer a divulgação activa de documentos, disponibilizando-os nos seus ‘sites’.