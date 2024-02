Vila Franca de Xira e escola profissional unem esforços na Corrida das Lezírias

À semelhança das edições de anos anteriores, o município de Vila Franca de Xira e a escola profissional CEFAD, de Benfica, que tem cursos profissionais na área do desporto, vão celebrar um acordo de cooperação para permitir aos estudantes colaborarem na organização da Corrida das Lezírias, um dos principais eventos desportivos da região ribatejana, que se realiza a 3 de Março.

Segundo a proposta, aprovada em reunião de câmara, pretende o município incrementar a animação complementar ao evento, melhorar as ofertas de participação aos atletas para aumentar a adesão e criar treinos oficiais prévios à data de realização da prova, em colaboração com o movimento associativo do concelho. Estes treinos visam posicionar a Corrida das Lezírias como um evento de destaque a nível nacional, tornando-se uma referência na modalidade.

A parceria estabelecida com a CEFAD é vista pela câmara como um passo importante para agilizar os processos necessários à realização de um evento com aquelas dimensões. Contará também com o apoio técnico da Xistarca e a colaboração da Companhia das Lezírias, que cederá passagens em alguns dos seus locais e proporcionará a presença de campinos no percurso, enriquecendo a experiência dos participantes ao proporcionar um contacto mais próximo com as tradições locais.

Este ano a Corrida das Lezírias manterá o formato habitual, apresentando três provas distintas: a Corrida de 15 Km, que liga a cidade e a Lezíria; a Mini-Corrida com 5 Km no Passeio Ribeirinho entre Vila Franca de Xira e Alhandra e a Corridinha, destinada aos mais jovens, que terá lugar no Parque Urbano de Vila Franca de Xira, onde todas as partidas e chegadas estarão concentradas.