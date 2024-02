CDU quer alargar EN 118 entre Porto Alto e Alcochete

Medida consta no compromisso eleitoral da CDU para as legislativas de Março e foi apresentado em Benavente pelo candidato, Bernardino Soares.

O cabeça de lista da CDU pelo distrito de Santarém às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março, Bernardino Soares, apresentou em Benavente o compromisso eleitoral do partido.

A sessão pública realizou-se no Núcleo Museológico Agrícola de Benavente, a 31 de Janeiro, e contou com a presença do presidente do município, Carlos Coutinho (CDU), entre outros autarcas e candidatos.

A construção de variantes à estrada nacional 118 para desvio de trânsito dos núcleos populacionais, a criação de mais faixas de rodagem na estrada nacional 118 entre o Porto Alto e Alcochete e a abolição de portagens são alguns dos compromissos da CDU mais concretos para o município de Benavente.

Recorde-se que em declarações a O MIRANTE Bernardino Soares já tinha defendido a construção do novo aeroporto de Lisboa no concelho de Benavente.