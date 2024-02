Câmara compra terreno em Samora Correia

Espaço vai servir para construir 20 casas no âmbito da estratégia local de habitação, levada a cabo pela Câmara de Benavente.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Benavente vai comprar quatro prédios na Malhada dos Carrascos, em Samora Correia, no âmbito da estratégia local de habitação. O terreno de 16 metros quadrados está avaliado em 350 mil euros mas a câmara vai fazer a aquisição por 270 mil euros.

Tratam-se de 20 habitações com 10 lotes para construção a custos controlados com direito de superfície, e os outros sete com propriedade plena para serem disponibilizados.

A compra dos terrenos foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal.