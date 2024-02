Descentralizar educação é essencial para o sucesso escolar dos alunos

Carlos Miranda, presidente da Câmara Municipal da Sertã, Miguel Pombeiro e António Torres, secretários executivos das Comunidades Intermunicipais do Médio e Lezíria do Tejo, respectivamente, estiveram na Escola Dr. Ruy D’Andrade, no Entroncamento, para falar sobre a descentralização na educação, os desafios educacionais dos municípios e os projectos em vigor. A palestra decorreu no âmbito da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Federação de Associações de Pais do Ribatejo e Oeste (FAPOESTEJO), que passa a ser presidida por Daniela Almeida.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.