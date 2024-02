Enfermeiros não se sentem valorizados pela administração do Hospital de Vila Franca de Xira

Carência de enfermeiros, carga horária excessiva, não contagem dos pontos e anos de serviço para progressão na carreira e desconsideração da administração liderada por Carlos Andrade Costa para com os profissionais de saúde do Hospital de Vila Franca de Xira fizeram com que 90 por cento dos enfermeiros realizassem greve ao serviço na quinta-feira, 8 de Fevereiro.

A larga maioria dos profissionais de saúde do hospital aderiu à paralisação convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que lamenta que o novo ano traga consigo um arrastar dos problemas que já pesavam nos ombros da administração de Carlos Andrade Costa.

“Não nos sentimos de todo valorizados pela actual administração do hospital. Isso mesmo ficou expresso na elevada adesão à greve dos trabalhadores e pelo que os enfermeiros nos comunicaram em plenário”, diz a O MIRANTE Isabel Barbosa, porta-voz do SEP. “Há diálogo entre a administração e os enfermeiros mas a questão é que os problemas não são resolvidos”, critica.

A sindicalista fala em profissionais de saúde exaustos, com centenas de horas extraordinárias por gozar e horários “muito violentos” fruto da falta de pessoal. “Precisávamos de mais algumas centenas de enfermeiros para assegurar um serviço pleno. Temos um serviço de urgência com 54 enfermeiros quando outros hospitais com serviços semelhantes têm mais de 100. Dá para ter uma pequena imagem do que está a acontecer”, descreve. Isabel Barbosa avisa que os enfermeiros estão no hospital de VFX numa permanente sobrecarga horária e em alguns casos a ter de dar resposta a mais de dez doentes cada. “Há uma grande incompreensão dos enfermeiros para o que se está a passar. A contagem dos pontos para progressão na carreira é algo que não se verificou e que esta administração poderia ter tomado essa decisão e avançado”, critica.



