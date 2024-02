Politécnico de Santarém participa em projecto-piloto de apoio a atletas de alto rendimento e de selecção nacional

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, marcou presença na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, no dia 6 de Fevereiro, para apresentar o projecto-piloto de conciliação das carreiras desportiva e académica no ensino superior. O projecto visa apoiar os atletas de alto rendimento e de selecção nacional que frequentam cursos do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) oferecendo-lhes condições especiais de acesso, frequência, avaliação e conclusão dos seus estudos.

O presidente do IPSantarém, João Moutão, destacou a importância do projecto para a instituição, que tem uma forte tradição de aposta no desporto universitário. “Este projecto é uma oportunidade para valorizar os nossos atletas, que representam o IPSantarém e o país nas mais diversas competições nacionais e internacionais, e para lhes garantir um futuro académico e profissional de qualidade”, afirmou João Moutão.

João Correia elogiou o IPSantarém pela adesão ao projecto e pela sua excelência na formação de atletas e profissionais do desporto. “O IPSantarém é uma referência no desporto universitário e temos a certeza de que este projecto vai contribuir para o seu sucesso e para o desenvolvimento do desporto nacional. Queremos que os nossos jovens talentos desportivos possam conciliar as suas carreiras desportiva e académica, sem terem de abdicar de nenhuma delas”, disse o secretário de Estado.

O projecto-piloto de conciliação das carreiras desportiva e académica no ensino superior é coordenado pelo professor Victor Pardal, que também esteve presenta na reunião, juntamente com outros representantes do IPSantarém, da Escola Superior de Desporto de Rio Mario e da Federação Académica do Desporto Universitário. O projecto está em fase de implementação e deverá abranger cerca de uma centena de atletas de 15 modalidades desportivas que vão ser acompanhados por uma equipa multidisciplinar de professores, treinadores, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros.

O IPSantarém é uma instituição de ensino superior pública que integra cinco escolas: Escola Superior Agrária, Escola Superior de Educação, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Desporto de Rio Maior.