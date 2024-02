Autarca de Coruche alerta para falta de acessibilidades se novo aeroporto for em Benavente

Presidente da Câmara de Coruche concorda com localização do novo aeroporto no vizinho concelho de Benavente mas refere debilidades no relatório de impacte ambiental apresentado pela Comissão Técnica Independente que não identifica com clareza as necessidades de acessos ao Campo de Tiro da Força Aérea.

O presidente da Câmara de Coruche concorda com a localização do novo aeroporto no Campo de Tiro da Força Aérea, em Benavente, mas considera que o relatório preliminar apresentado pela Comissão Técnica Independente (CTI) apresenta debilidades em relação às acessibilidades no lado norte do campo de tiro. Francisco Oliveira afirmou, na última reunião de câmara, que o relatório de impacte ambiental não identifica com clareza quais são as necessidades de acessibilidades da infraestrutura para o lado norte do Campo de Tiro.

“Concordamos que a localização do novo aeroporto, complementar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, seja no Campo de Tiro da Força Aérea, no concelho de Benavente, tendo em conta que será estratégica para o país. O novo aeroporto não pode estar noutro destino que tenha uma distância considerável em relação à Área Metropolitana de Lisboa. Lamento que a ligação norte não esteja contemplada porque também é fundamental para o país”, defende o autarca de Coruche.

Francisco Oliveira realça ainda que não foi feito um cruzamento com o Plano Nacional Rodoviário onde está identificada a necessidade de construir o IC13, projectado para ligar Lisboa a Espanha, com passagem por Coruche. Actualmente só está construído um troço no Alto Alentejo. “É fundamental que esta infraestrutura possa contemplar este eixo rodoviário para que existam melhores acessibilidades ao futuro aeroporto complementar e também a Lisboa”, sublinha o presidente da Câmara de Coruche.

Francisco Oliveira alerta ainda para a importância da via férrea sobretudo por uma questão ambiental. “As opções nas grandes cidades, na Europa, são as ligações férreas porque são menos poluentes e mais rápidas. Se a via férrea que passa em Coruche permitisse o transporte de passageiros seria fundamental para o desenvolvimento de toda a região”, afirma.