Em Amiais de Baixo espera-se anos para ser juiz das festas

A vila de Amiais de Baixo tem características muito próprias e o fervoroso bairrismo é uma delas. Exemplo disso é o facto de existir uma lista de espera para ser juiz das festas e há quem aguarde anos para poder liderar a equipa que organiza o momento alto do calendário anual de festejos da localidade: as Festas em Honra do Mártir São Sebastião, que normalmente se realizam durante cinco dias no mês de Fevereiro.

David Lucas, 39 anos, juiz da comissão de festas de 2024, esteve na lista de espera durante 14 anos.