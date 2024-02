Unidade de Cuidados na Comunidade de Santarém comemora 14 anos ao serviço da comunidade

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Santarém, recentemente integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria, assinala a 8 de Fevereiro o seu 14.º aniversário. Com uma equipa multidisciplinar, a unidade presta cuidados de proximidade de elevada complexidade, especializados e integrados aos utentes, famílias e grupos do concelho de Santarém, que conta com 60 800 habitantes, distribuídos por uma área geográfica de 562,60 quilómetros quadrados. Assume como missão “contribuir para a melhoria do estado de saúde da população do concelho de Santarém, com vista a obtenção de ganhos em saúde, pelo que presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social, de âmbito domiciliário e comunitário, e actua, ainda, na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família”, refere a entidade em comunicado.

A equipa multidisciplinar é composta por enfermeiros, médico, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, assistentes operacionais, assistente técnica e higienista oral. A UCC Santarém oferece diversas respostas à sua comunidade, de acordo com o ciclo vital, onde se incluem a preparação para a parentalidade, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), o Núcleo de Apoio à Criança e Jovem Em Risco (NACJR), entre outras. Destaca-se ainda a aposta na melhoria contínua da qualidade, na formação e desenvolvimento contínuo dos seus profissionais, assim como a integração nas diferentes parcerias de âmbito social.

A UCC de Santarém foi a primeira do país a obter certificação de qualidade Nível Bom pela Direção-Geral da Saúde, em Março de 2018. Recentemente foi novamente certificada com o mesmo nível de qualidade.