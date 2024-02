Aumentam pedidos de ajuda de jovens e famílias monoparentais em Abrantes

O número de novos pedidos de ajuda ao Programa de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos da Câmara de Abrantes aumentou no ano passado comparativamente a 2022, com mais jovens a solicitar esta ajuda, anunciou a vereadora com o pelouro da Acção Social na última sessão camarária a propósito da apresentação do relatório anual desta medida implementada pela primeira vez em 2014.

Raquel Olhicas especificou que do número total de pedidos de apoio 36% correspondem a renovações e 54% a novos pedidos, sendo que em 2022 foram registados apenas 39 novos pedidos.