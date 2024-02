Casais da Amendoeira prepara regresso da festa cinco anos depois

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz, em Casais da Amendoeira, deixaram de se realizar em 2019. Em Agosto passado começaram a ser dados os primeiros passos para retomar uma tradição do concelho do Cartaxo. No Domingo Gordo cerca de 220 pessoas participaram num almoço que visou angariar verbas para a organização dos festejos que decorrem em Junho.

Comissão de Festas de Casais de Amendoeira vai realizar, em Junho deste ano, as Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz, recuperando uma tradição que já não acontecia há cinco anos neste lugar do concelho do Cartaxo

Em Agosto passado começaram a ser dados os primeiros passos para retomar uma tradição desse lugar do concelho do Cartaxo. No Domingo Gordo cerca de 220 pessoas participaram num almoço que visou angariar dinheiro para a organização dos festejos anuais que vão decorrer em Junho. A comunidade está feliz por voltar a ver a sua terra em festa.

À entrada do salão de festas do Centro Cultural Recreativo Amendoeirense (CCRA) está, do lado direito, a cozinha improvisada. Uma dúzia de panelas grandes contêm o cozido à portuguesa que Guilhermina Mendes confeccionou com a ajuda da “sua equipa maravilhosa”, como lhes chama. Vestida com uma t-shirt azul e avental preto já consegue descansar um pouco depois da azáfama de servir o almoço. O cozido à portuguesa foi preparado de véspera e na manhã de 11 de Fevereiro as cozinheiras terminaram o serviço.