Continua “embruxada” a abertura do Centro de Saúde da Chamusca

A inauguração do novo Centro de Saúde da Chamusca continua sem data marcada embora as portas estejam prontas a abrir, faltando apenas transportar algum equipamento essencial para o funcionamento da unidade. Paulo Queimado, presidente do município, afirmou na última sessão camarária que a Administração Regional de Saúde “não sabe muito bem o que fazer” em relação a este dossier, que não está a transitar processos, e que da parte da nova Unidade Local de Saúde da Lezíria “não há informações”. “O centro de saúde está pronto a funcionar, falta só vir algum equipamento no valor de dois ou três mil euros. Está do lado da Saúde avançar com a abertura”, referiu, acrescentando: “ligam-nos várias vezes para assinar o auto de transferências de competências na área da Saúde, mas só o faremos depois da abertura do centro de saúde. Ficamos a aguardar. Temos insistido, mas não conseguimos fazer mais nada”, sublinhou.

Do lado da oposição à maioria socialista, Gisela Matias, vereadora da CDU, lamentou a descoordenação que existe entre as várias entidades. “Aguardamos a abertura do centro de saúde e a vinda de médicos. Julgo que o problema é esse. Como não têm médicos para enviar, não dão data para a abertura. Da parte da CDU também não assinamos o auto de transferência de competências”, referiu.

Recorde-se que no final do ano passado, o presidente da câmara deu conta que o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria tinha como previsão fazer a abertura do centro de saúde a 27 de Dezembro de 2023. Entretanto, falou-se em reunião de câmara que a empresa construtora, a Ecoedifica, ainda não tinha recebido mais de 400 mil euros da revisão de preços da obra, situação que já deverá estar ultrapassada. A nova unidade vai situar-se na zona alta da vila, na Avenida Gago Coutinho, junto ao Bairro 1º de Maio, e vai servir toda a população do concelho, que actualmente tem mais de cinco mil utentes sem médico de família, o que corresponde a 60% da população total.