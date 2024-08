Zona Industrial de Casal dos Frades vai ser ampliada

A Câmara de Ourém aprovou a compra de terrenos para a ampliação da Zona Industrial de Casal dos Frades, a mais antiga do concelho, disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia, Luís Albuquerque. “Chegámos a acordo com 12 proprietários para adquirir cerca de 50 mil metros de terreno ao preço unitário de 5,5 euros, fruto de uma avaliação que foi feita e com a qual houve acordo com todos”, afirmou Luís Albuquerque.

A aquisição foi presente a reunião do executivo municipal e agora vai ser submetida à assembleia municipal. O autarca explicou que “tem havido procura de novos lotes para construção”, sendo que, neste momento, o município não tem naquela zona industrial qualquer lote. “E alguns [lotes] que estejam livres são de privados e, portanto, não temos qualquer lote que possamos disponibilizar através de hasta pública”, declarou, explicando que a ampliação desta área empresarial aproveita a recente revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).

Segundo Luís Albuquerque, a revisão do PDM “prevê que a zona industrial possa ser ampliada para um determinado local confinante com a actual zona”. A aquisição dos terrenos vai custar 260 mil euros, sendo que o pagamento de 50% do valor é feito na celebração dos contratos de promessa de compra e venda, e o restante no ato da escritura, o que ocorrerá durante o próximo ano.

O presidente da Câmara de Ourém adiantou que se segue o levantamento topográfico da área e, depois, a elaboração do projecto de execução, antecipando que os 50 mil metros quadrados possam permitir a disponibilização de mais 10 lotes. Sobre o início das obras de alargamento da área empresarial, Luís Albuquerque apontou 2026 e considerou prematuro avançar com custos. “A zona que está destinada no PDM a zona industrial é mais ampla do que estes 50 mil metros. Ainda poderá depois ser mais alargada, mas, nesta fase, é o que nós entendemos que é necessário fazer face à procura que há”, defendeu.

O autarca acrescentou que recentemente foi inaugurada a Área de Acolhimento Empresarial da Freixianda e está aprovado um projecto “com condições de poder avançar este ano” para ampliar a Zona Industrial de Caxarias, além do alargamento da Zona Industrial de Casal dos Frades. “Sabemos que há muita procura e há necessidade. Não quero que volte a acontecer aquilo que acontecia no passado, em que recebíamos com frequência pessoas interessadas em construir ou alterar as suas instalações de determinado local para uma zona industrial e não tínhamos oferta”, disse Luís Albuquerque.

O autarca esclareceu que o objectivo “é ter oferta em diversos locais do concelho, para que as pessoas que queiram aqui instalar-se, queiram aqui construir, queiram aqui investir, tenham condições para isso”. De acordo com o sítio na Internet da Câmara de Ourém, a Zona Industrial de Casal de Frades conta com quatro dezenas de empresas, apresentando “um acesso privilegiado, a cerca de cinco minutos do Itinerário Complementar 9 e a 20 minutos da Autoestrada 1”.