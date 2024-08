Descarga poluente no rio Almonda em Torres Novas fez lembrar os velhos tempos

Serviços da Câmara Municipal de Torres Novas detectaram a ocorrência de uma descarga poluente no rio Almonda que matou vários milhares de peixes na manhã de 6 de Agosto. Vereador do Ambiente do município diz que não se lembra de um episódio de poluição tão triste. Actividades no rio foram suspensas temporariamente e o município participou a ocorrência às autoridades.

A manhã de terça-feira, 6 de Agosto, vai ficar marcada como um dos episódios mais tristes na história do rio Almonda. Uma descarga poluente, alegadamente provocada por uma empresa industrial que opera na zona de Torres Novas, provocou a morte de milhares de peixes e poluiu o leito do rio. A situação, detectada pelos serviços municipais por volta das oito horas da manhã de terça-feira, foi verificada junto ao Açude Real. O município, através de um comunicado partilhado algumas horas depois de vericada a ocorrência, afirma que a situação foi de imediato reportada pela autarquia às autoridades competentes, nomeadamente ao departamento de Ambiente da Polícia de Segurança Pública.

Segundo apurou O MIRANTE, em pouco tempo, as autoridades foram para o terreno para avaliar a extensão do impacto da descarga poluente, assim como investigar e procurar identificar a fonte de onde a poluição teve origem. Segundo informação do município, estão a ser efectuadas colheitas para análise e, ainda durante o dia de terça-feira, foi iniciada a remoção dos peixes mortos e encaminhados para o local próprio através de uma entidade parceira da câmara municipal.

O episódio teve consequências na utilização do rio por parte das pessoas. O município, na mesma nota, informa que se encontram temporariamente interditadas as actividades no rio, como pesca ou outras actividades lúdicas, até se perceber qual o agente que causou o incidente. “O município de Torres Novas lamenta e repudia este crime ambiental e está profundamente empenhado na identificação dos responsáveis”, conclui a nota.

Contactado por O MIRANTE, o vereador João Trindade (PS), responsável pelo pelouro do Ambiente, diz que até ao momento (6 de Agosto) ainda não há suspeitas de quem possa ter realizado a descarga poluente. “Infelizmente não temos indícios. Se tivéssemos já estaríamos a agir certamente”, afirma. O autarca do executivo de Torres Novas fala em milhares de peixes mortos e revela que não se lembra de um episódio tão grave de poluição no rio Almonda. “Antigamente costuma dizer-se que o rio Almonda cada dia tinha a sua cor, mas isso mudou com o passar dos anos. A construção das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e a fiscalização às empresas ajudou a combater a poluição. Não me lembro de um episódio desta dimensão”, lamenta.