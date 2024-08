Edifício complementar à nova biblioteca do Entroncamento aguarda novo concurso público

O processo com vista à construção do edifício complementar à nova biblioteca do Entroncamento continua a passo de caracol. O município tem de avançar com novo concurso público para aquisição dos serviços de obra, uma vez que o concurso anterior ficou deserto.

O esclarecimento veio após o vereador do PSD, Rui Madeira, ter questionado o executivo de maioria socialista sobre o ponto da situação e sobre um requerimento feito na sequência do concurso anterior. “Anteriormente, sugerimos ser feita uma consulta preliminar ao mercado para apurar o interesse no desenvolvimento do projecto, que consideramos ser importante para o concelho no âmbito das artes e da cultura” explicou Rui Madeira, questionando o estado do pedido ou se foi considerada outra possibilidade. O presidente do município, Jorge Faria (PS), explicou que o projecto aguarda a realização do novo concurso público para adjudicação da empreitada.