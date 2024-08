Não vou a espectáculos gratuitos, por muito bons que sejam e eu gostasse de assistir

Já não tenho tempo nem idade para certas coisas. E uma delas são os espectáculos, em sala, gratuitos ou sem lugares marcados, embora neste último caso abra excepção para os que são pagos, mas apenas se a venda de bilhetes também for feita online.

Onde eu moro, no Entroncamento, raramente há iniciativas culturais, o que faz com que tenha que me deslocar a outros lugares para ver um concerto ou teatro, ou assistir a um qualquer outro espectáculo. Mesmo que decorressem no Entroncamento, como poderia garantir que, quando chegasse ao cine-teatro S. João, teria lugar? Sendo longe, então, nem pensar. Com lugares antecipadamente reservados, vou. Sem eles, prefiro ficar em casa.

Dou dois exemplos. Para dia 3 de Agosto, estava anunciado um concerto da Orquestra Sinfónica de Thomar no Convento de Cristo. Entrada livre. Gostava de ter assistido, mas era impossível deslocar-me a Tomar sem ter lugar garantido. Como penso que isto é do senso comum, não sei qual a intenção da organização, embora compreenda que todos os seus elementos tivessem lugares antecipadamente garantidos.

Em Almeirim, nos últimos dez anos tem-se realizado um interessante festival de guitarra portuguesa, denominado Guitarra d’Alma. Fui a quase todos os concertos de encerramento, mas nunca pude ir mais cedo e aproveitar para jantar num dos restaurantes da cidade.

Isso aconteceu porque, apesar das entradas serem pagas e também vendidas online, os lugares não eram marcados (embora o cine-teatro tenha cadeiras numeradas). Devido a algumas limitações físicas (que não mobilidade reduzida) tenho que assegurar certos lugares para poder usufruir dos espectáculos em condições aceitáveis. No caso de Almeirim acabo por compreender a opção, uma vez que, segundo li, o presidente da câmara dá prioridade ao que é da terra.

Rui Ricardo