Detido em Ourém por tráfico de estupefacientes

Um homem de 21 anos foi detido, numa operação do Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Ourém, no dia 14 de Setembro, por tráfico de estupefacientes no concelho de Ourém. Na sequência de uma denúncia para o Posto Territorial de Ourém, que reportava uma situação de ameaças com recurso a arma de fogo, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo procedido à abordagem do indivíduo. No seguimento das diligências, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca domiciliária, tendo sido apreendido o seguinte material: 191 doses de haxixe; uma arma de ar comprimido; uma arma de airsoft; e uma balança de precisão.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém. A acção contou com o reforço dos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Tomar e do Posto Territorial de Fátima.