Crianças e adolescentes com diabetes reuniram em Santarém para partilhar experiências

Jovens com diabetes que são acompanhados na Unidade Local de Saúde da Lezíria juntaram-se no Convento de São Francisco com as suas famílias.

O Grupo de Diabetes Pediátrica da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) organizou no sábado, 26 de Outubro, em Santarém, a VII Reunião “A Diabetes e a Família”. O evento decorreu no Convento de S. Francisco e foi dirigido às crianças e adolescentes com diabetes acompanhados pela Consulta de Diabetes Pediátrica da ULS Lezíria, bem como aos seus familiares e cuidadores.

Com o objectivo de promover a educação para a saúde, o encontro ofereceu um espaço de partilha de experiências e de apoio emocional, onde as crianças e adolescentes, juntamente com os seus familiares, puderam dialogar em proximidade com os profissionais de saúde. Esta dinâmica, pensada para fortalecer o vínculo de confiança entre as famílias e a equipa de saúde, criou oportunidades para a expressão de dúvidas e sentimentos num ambiente acolhedor, refere a instituição em nota de imprensa.

A programação deste ano incluiu várias actividades adaptadas às diferentes faixas etárias. Os familiares participaram num espaço de partilha moderado pela psicóloga do Grupo, enquanto as crianças mais pequenas envolveram-se em actividades lúdico-pedagógicas coordenadas pela educadora de infância da ULS Lezíria. Para os jovens e adolescentes, foi dinamizada uma sessão de desenvolvimento de competências como comunicação, gestão de tempo e trabalho em equipa, organizada pelo Agrupamento 52 do Corpo Nacional de Escutas de Santarém. A reunião encerrou-se com um lanche-convívio preparado pelo Grupo de Diabetes Pediátrica.