Bombeiros de VFX promovem campanha de fundos para novas viaturas

Os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira têm em curso uma campanha de angariação de fundos destinada a empresas e particulares do concelho e da região que visa a aquisição de um novo veículo tanque para combate a incêndios e ajudar a pagar um recém-adquirido veículo de transporte de doentes com nove lugares.

Segundo Bernardino Lima, presidente da direcção dos Bombeiros de VFX, a associação adquiriu recentemente uma nova viatura de 61.500 euros e integrou nos seus quadros três novos elementos para ajudar nos serviços em que a população precisa dos bombeiros para se deslocar ao médico, hospital, hemodiálise e fisioterapias. Actividades para as quais a nova viatura de transporte é fundamental, bem como a nova equipa para ajudar a transportar as pessoas que tenham mobilidade reduzida.

Além de pagar essa viatura, o velho auto-tanque de 4.500 litros e que já tem quatro décadas de serviço, tem uma fissura no depósito de água cuja reparação custa mais do que adquirir uma viatura nova. “300 mil euros é uma autêntica fortuna para quem nada tem”, lamenta o dirigente. A alternativa, refere, é comprar uma nova viatura, de marca Iveco, cujo custo ronda o mesmo valor da reparação. A colectividade está agora a apelar a toda a população para que possa ajudar, através de transferência bancária para dois NIB, que podem ser consultados directamente na associação. No IRS, recorde-se, os particulares podem deduzir 100% do donativo entregue e no IRC das empresas o donativo é deduzido a 125% do valor entregue.