Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar oferece ambulância à corporação

O município de Tomar e a Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar assinaram um contrato de comodato, tendo sido ainda apresentada uma nova ambulância para o serviço da corporação municipal, oferecida precisamente pela Liga. Nos termos do contrato, a autarquia cede à Liga dos Amigos, pelo prazo de dez anos, o usufruto do espaço onde tem a sua sede, no quartel, que carecia desta formalização. O momento da assinatura, firmada pelos presidentes da câmara, Hugo Cristóvão, e da Liga, Rui Patrício, serviu também para a apresentação da nova ambulância, financiada por aquela entidade, sendo mais um contributo para a renovação da frota e para a melhoria dos meios de socorro no concelho.