Requalificação paisagística de antiga pedreira em Azambuja não avança por causa do aterro

A requalificação paisagística da área de exploração de uma antiga pedreira na Quinta da Queijeira, em Azambuja, que está pendente há vários anos, não avança por causa da Triaza, empresa que gere o aterro de resíduos não perigosos. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), que, em reunião pública do executivo municipal, adiantou que a empresa proprietária do terreno já esteve, inclusive, com as máquinas à porta para iniciar a requalificação mas que a Triaza - pertencente à SUMA, um consórcio liderado pela Mota Engil - não permitiu a entrada.

De acordo com o autarca, a empresa proprietária do terreno, a Leirimóbil, que tem ordem do tribunal para proceder à requalificação paisagística, avisou e pediu autorização à Triaza que, por sua vez, não respondeu à solicitação. A situação levou a que a Leirimóbil tenha chamado a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Silvino Lúcio refere a O MIRANTE que a requalificação paisagística diz respeito a 18 hectares de terreno, parte dele explorado indevidamente pela empresa que ali fez extracção de areias antes da implementação do aterro gerido pela Triaza. O projecto em causa, sublinhou, não cobre a célula utilizada pela Triaza para deposição de resíduos, mas os terrenos que ficam a montante.

O aterro de Azambuja, inaugurado em 2017 com um investimento de 1,8 milhões de euros, recorde-se, foi provisoriamente encerrado em 2022 por ter sido atingida a altimetria permitida na primeira e única célula existente e após muita contestação por parte de autarcas e da população local. A segunda e terceira células previstas para a deposição de resíduos nunca chegaram a ser abertas, por falta de autorização da Câmara de Azambuja. Em quatro anos, e até Junho de 2021, tinham sido depositadas na célula existente, 161.299,54 toneladas de lixo.

Leirimóbil apresenta queixas por falta de respostas sobre deposição de amianto no aterro

A Leirimóbil - Investimentos e Participações Financeiras, SA tem apresentado queixas à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), a última tornada pública em Maio de 2024, relativamente à deposição de amianto, pela Triaza, na célula de aterro situada em terreno que é sua propriedade.

Sublinhando ser a dona do terreno onde está a exploração do aterro, a Leirimóbil, afirma que solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente o acesso aos “códigos LER [Lista Europeia de Resíduos] utilizados pela Triaza para a deposição de resíduos de amianto, a quantidade destes resíduos depositados no aterro [de resíduos de Azambuja – Quinta da Queijeira] e se estes resíduos são classificados como resíduos industriais não perigosos ou resíduos perigosos”, não tendo obtido resposta.

Já em 2022, a empresa tinha pedido explicações à Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) sobre o depósito do amianto na única célula existente, que segundo entidades como a APA foi feito “sem existir barreira física que garanta o confinamento da deposição dos resíduos de amianto e a sua deposição separada relativamente à deposição de resíduos não perigosos biodegradáveis”. Também por não ter obtido a documentação solicitada, nomeadamente “quantas toneladas de amianto foram depositadas no aterro de Azambuja”, a Leirimóbil apresentou queixa junto da CADA.