Sindicato alerta para salários em atraso aos antigos trabalhadores da Central do Pego

Os antigos trabalhadores da Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes, onde a produção de electricidade a partir do carvão encerrou em 2021, têm dois meses de vencimento em atraso, alertou fonte sindical, informação que o Governo confirmou. “Alertamos para a grave situação vivida pelos trabalhadores da (…) Central do Pego, encerrada pelo Governo, e lembramos que têm existido notícias sobre o garantir o pagamento em 2025, o que até esta data não tem concretização, com consequências muito graves para as famílias”, disse à Lusa fonte do Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas (SIESI), sobre um pagamento que é assegurado pelo Fundo Ambiental, na tutela do Ministério do Ambiente.

Manuel José Fernandes, do SIESI, alertou que “neste momento, cerca de uma centena de ex-trabalhadores ainda não recebeu a compensação do Mecanismo de Compensação para uma Transição Justa decorrente do encerramento da Central do Pego”, acrescentando que, “desconhecendo o motivo, desde 1 de Janeiro que os trabalhadores não recebem qualquer compensação”, o que, “sendo o único rendimento, se traduz na existência de situações muito complexas”, seja no “incumprimento de obrigações”, seja no “assegurar das condições mínimas de vida”. Tendo apontado para um “contexto de emergência social”, o SIESI tem apelado ao Ministério do Ambiente para a “urgência” da resolução do problema, inclusive com apelos direccionados ao primeiro-ministro, a quem solicitou por “intervenção imediata”.

Contactado pela Lusa, o Ministério do Ambiente e Energia (MAEN) disse hoje ter “já enviado para publicação o despacho que autoriza estes pagamentos, através do Fundo Ambiental", tendo confirmado que o Mecanismo de Compensação aos ex-trabalhadores da central de carvão do Pego “será válido até ao fim de 2025”. Sublinhando que o Governo “está empenhado em assegurar uma transição energética justa e equitativa, tendo como principal preocupação a protecção dos trabalhadores”, o MAEN observou que “os mecanismos para acautelar situações como esta podem ser financiados pelo Fundo (Europeu) de Transição Justa, que se encontra nos Programas Operacionais [PO] Regionais”, mas que, “no entanto, o anterior Governo não apresentou qualquer candidatura ao PO Centro, tendo este fechado a elegibilidade”. Nesse sentido, pode ler-se na resposta enviada à Lusa, “o actual Governo, no âmbito da reprogramação do PO2030, pediu a reabertura da elegibilidade para que, a partir de Abril, este financiamento possa ser assegurado pelo Fundo de Transição Justa”.