Ciganos que vivem em barracas no Sobralinho continuam à espera de casa condigna

O programa 1º Direito, que tem como objectivo proporcionar habitação digna e adequada a quem vive em situações de insalubridade no concelho de Vila Franca de Xira, poderá ser a solução para vir a realojar as famílias ciganas que vivem em barracas no Bairro do Clarimundo, no Sobralinho. O programa vai disponibilizar 268 novas casas à comunidade mais desfavorecida do concelho e as famílias ciganas do bairro vão poder candidatar-se para obter habitação digna.

Há quase quarenta anos que várias pessoas vivem em barracas e habitações precárias sem o mínimo de condições de salubridade no Sobralinho, mesmo ao lado de uma das auto-estradas mais movimentadas do país, a A1, escondidas entre caniços e árvores num cenário terceiro-mundista que O MIRANTE já deu a conhecer o ano passado. Um exemplo é o de Maria José, que vive em condições miseráveis no bairro há 36 anos numa barraca precária e suja, onde o telhado é seguro com o peso de pneus e outros materiais, sem esgotos nem água e com electricidade apenas quando o gerador funciona. Ela e a família já pediram ajuda a quatro presidentes de câmara: Daniel Branco, Maria da Luz Rosinha, Alberto Mesquita e Fernando Paulo Ferreira. Mas até hoje, diz, só Maria da Luz Rosinha foi ao bairro conhecer de perto as condições de insalubridade em que a comunidade vive e ninguém conseguiu resolver o problema.

“Vamos buscar a água a um chafariz e trazemos em bidões para aqui. As necessidades fazemos em baldes e no meio do mato quando precisamos. Não temos condições nenhumas aqui”, lamentava Maria José a uma reportagem de O MIRANTE. Nessa ocasião, como noticiámos, uma das vizinhas, Josefa Caldeira, garantia ter encontrado sete ratos a fazer ninho numa das panelas onde cozinhava. Já na altura a comunidade garantia que se inscreve regularmente nos concursos de habitação social do município mas nunca passa de suplente. A última vez que uma família do bairro conseguiu casa entregue pela câmara foi há mais de uma década.

Afonso Pereira, presidente da associação Assistir, continua a classificar a situação do bairro como um perigo para a saúde pública. “Não é compreensível nem faz sentido que às portas de Lisboa, num dos distritos onde mais se investe em habitação, um caso gravíssimo como este ainda não tenha sido resolvido. Não sabíamos que a situação aqui era tão grave. Ficámos chocados assim que entrámos aqui pela primeira vez. Este é um dos casos mais graves que já encontrámos”, criticava.