Conselho Municipal de Segurança de Azambuja reúne com período aberto ao público

O Conselho Municipal de Segurança de Azambuja vai realizar uma reunião de trabalho e contará com um período para o público colocar questões.

A dia 12 de Março, nos Paços do Concelho, às 10h00, o Conselho Municipal de Segurança, formalmente constituído no passado mês de Dezembro, vai realizar uma reunião de trabalho com período aberto ao público, que poderá colocar questões.

Os interessados terão de efectuar inscrição prévia até 7 de Março, através do telefone da Câmara Municipal da Azambuja ou do email do Gabinete de Apoio à Presidência da mesma.