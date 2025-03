Pais desesperam por creche para os filhos em Samora Correia

A falta de vagas em creches em Samora Correia continua a ser um problema para muitas famílias, obrigando os pais a procurar alternativas em outros concelhos ou a recorrer a amas particulares, com custos elevados. Depois da abertura de uma creche na localidade no início do novo ano lectivo, em Setembro de 2024, a escassez de lugares onde colocar as crianças não ficou resolvida e os problemas subsistem.

Entre a espera por uma solução e a incerteza, duas mães relatam as dificuldades que enfrentaram e ainda enfrentam para garantir um lugar para os filhos. Érica Catarino, mãe de Lourenço, que completa dois anos em Abril, esperou um ano até conseguir vaga para o filho numa creche em Samora Correia. A solução foi colocá-lo numa creche em Vila Franca de Xira. Todos os dias fazia o trajecto de ida e volta, numa logística complicada porque também tem outra filha a estudar.

A encarregada de educação nunca optou pelas amas, uma alternativa que tem sido para muitos um último recurso, por recear as condições e outras questões de segurança que, segundo a própria, ficam mais salvaguardadas nas creches. Até final do ano passado, Érica sabe o que lhe custou atravessar todos os dias a Recta do Cabo, um troço conhecido pela elevada sinistralidade rodoviária e que, por vezes, a obrigou a fazer percursos alternativos.

A situação alterou-se em Setembro de 2024, quando o filho entrou na creche “Miúdos”, um espaço que abriu onde antigamente funcionava a creche “Miúdos e Companhia”, após uma parceria entre a Câmara de Benavente e a Fundação Padre Tobias. “Agora estou a cinco minutos de casa e posso ir buscá-lo rapidamente. Ele adaptou-se muito bem, porque já trazia experiência de creche”, refere a O MIRANTE, sublinhando que a falta de lugares, sobretudo em berçário e para crianças de um ano, continua a ser um drama para muitas famílias e considera que o município poderia ter agido com mais urgência. Ainda há uma lista de espera com centenas de inscritos, também já se ouviu falar de uma creche privada poder abrir, mas nada aconteceu.

Há 18 meses à espera de vaga na creche

Para Andreia Ferreira, a realidade é ainda mais complicada. Mãe de Guilherme Silva, de 18 meses, inscreveu o filho logo após o nascimento, mas nunca conseguiu vaga. O primeiro recurso foi prolongar a licença de maternidade até aos oito meses. Mesmo com a vantagem de usufruir da proximidade com filho durante mais tempo, o mesmo não se pode dizer do ponto de vista financeiro, que foi muito difícil. A partir do sexto mês recebia apenas 25% do ordenado.

O marido de Andreia recebeu uma proposta de trabalho e, por esse motivo, mudaram-se para Samora Correia, onde vivem há quatro anos. As suas origens são do Porto e sem qualquer apoio familiar ou de proximidade viram-se obrigados a colocar o filho numa creche no Montijo. “Era insustentável. Tive que recorrer a uma ama particular, que adoro e não tenho queixa nenhuma. O problema é o custo: pago como se fosse um colégio privado, mas se eu quisesse ou pudesse pagar um colégio privado, tinha optado por isso e não o fiz”, explica em conversa com O MIRANTE.

Quando a nova creche abriu, Andreia Ferreira recebeu a confirmação de que Guilherme não conseguiria entrar. Logo questionou se haveria essa possibilidade quando ele fizesse dois anos e disseram-lhe que talvez, mas sem garantias. O maior problema é a falta de vagas no berçário e na sala de um ano. O impacto desta situação leva a família a considerar deixar a localidade. “Estamos a ponderar voltar para o Norte. Não há creches, os preços das casas estão a subir e as condições de vida são cada vez mais difíceis”, desabafa.

Andreia Ferreira considera que os preços das casas ainda vão ser mais inflacionados com o aeroporto, uma vez que, contactando com pessoas ligadas ao ramo imobiliário na região, lhe disseram que ainda não se nota a influência na nova infraestrutura aeroportuária prevista para o Campo de Tiro no concelho de Benavente.